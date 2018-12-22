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كبير أساقفة القدس يتوقع استمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 12:50 ص | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

أعرب كبير أساقفة الكاثوليك في القدس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أمس الجمعة، عن تشاؤمه إزاء"عدم تحسن الوضع السياسي في الشرق الأوسط في العام المقبل".

وأقر رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، رئيس بطريركية اللاتين في القدس، الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، بأن سكان المنطقة "يعيشون في واقع معقد للغاية"، لكنه قال إنه ما زال يؤمن بقوة العقيدة المسيحية.

وقال: "نعلم أننا لا نستطيع تغيير الوضع السياسي، لكن يمكننا تغيير الطريقة التي نعيش بها حياتنا في هذا الوضع".

واختتم كلمته بالقول إنه يأمل أن يستمر المسيحيون في القدس في الشعور بـ "الرضا والسرور والفرح" رغم الصراعات السياسية.


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