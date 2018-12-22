معيار جديد لانبعاثات المركبات في سنغافورة

أعلنت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة إنها ستطبق اعتبارا من أول يناير المقبل معيارا جديدا لانبعاثات المركبات يعكس الانبعاثات الفعلية في ظروف القيادة الحقيقية.

وأوضحت الوكالة أنها ستبدأ بقبول نتائج من إجراء اختبار المركبات الخفيفة المتوافق عليه على مستوى العالم للموافقة على المركبات الجديدة.

وأشارت الهيئة، وفقا لصحيفة (ستريتس تايمز) على الانترنت أن هذا النظام الذي ستطبقه هو اختبار معملي، قام الاتحاد الأوروبي بتطويره، يقيس كلا من استهلاك الوقود والانبعاثات الملوثة لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.