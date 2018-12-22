تعليق الدراسة في دارفور وكردفان وولايات أخرى بالسودان جراء التظاهرات

تقرر اليوم السبت تعليق الدراسة في كليات مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي مدارس ولاية شمال كردفان بسبب الاحتجاجات التي يشهدها السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كان قد تم أيضا تعليق الدراسة في العاصمة السودانية وولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد بسبب المظاهرات.

وأفاد تقرير لصحيفة "الراكوبة" السودانية اليوم السبت، بسقوط 20 قتيلا على الأقل جراء تصاعد الأحداث والإحتجاجات في كل أنحاء السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وطالب المحتجون بـ"إسقاط النظام".

من جهة أخرى أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي اليوم السبت، سقوط 22 قتيلا واعتقال العشرات جراء الاحتجاجات التي تجتاح عدة مدن سودانية منذ عدة أيام، فيما لم يصدر بيانا رسميا عن الحكومة السودانية بشأن عدد القتلى أو المصابين في الأحداث، وقالت الحكومة إن "المظاهرات السلمية خرجت عن مسارها بفعل مندسين"، ووصفت الاحتجاجات بـ"نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالتدمير وحرق بعض مقار الشرطة".