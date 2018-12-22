الكويت: نأمل التزام الأطراف اليمنية بما تم الاتفاق عليه فى مباحثات ستوكهولم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن أملها فى التزام الأطراف اليمنية بما تم الاتفاق عليه فى مباحثات ستكهولم.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفى، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن الكويت ترحب باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2451 حول اليمن، والذي يؤيد اتفاق استوكهولم الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأطراف اليمنية في مشاوراتها التي عقدت في السويد.

وأضافت أن الاجماع الذي حظي به القرار في مجلس الأمن، يعكس بشكل واضح تأييد المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي، ينهي الأزمة القائمة في اليمن.

وتمنت وزارة الخارجية الكويتية أن تستمر الروح التي سادت جلسة مجلس الأمن ‏اليوم السبت، ووحدة موقفه، حتى يتمكن المجتمع الدولي من انهاء هذه الأزمة، ويضع حدا لمعاناة الشعب اليمني.