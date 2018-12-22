تراجع ثقة قطاع التصنيع في إيطاليا إلى أقل مستوى له منذ عامين

أظهرت بيانات نشرت أمس الجمعة، تراجع ثقة قطاع التصنيع والمستهلكين في إيطاليا خلال ديسمبر الحالي بأكثر من التوقعات، في الوقت الذين تحاول فيه الحكومة تسوية الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط إنفاقها للعام المقبل.

وتراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية في إيطاليا خلال الشهر الحالي إلى 6ر103 نقطة وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2016، مقابل 3ر104 نقطة في نوفمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 1ر113 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، يمكن أن يهدد تراجع ثقة الشركات والمستهلكين جهود الحكومة الإيطالية لزيادة معدل النمو الاقتصادي خلال 2019.

كانت الحكومة الإيطالية خفضت بالفعل معدل النمو المستهدف في العام المقبل من 5ر1% إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي ذلك في حين تعاني إيطاليا من ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، في حين ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى أقل مستوى في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.