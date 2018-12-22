قاض برازيلي يعطي الضوء الأخضر لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة شركتي «إمبراير» و«بوينج»

ألغى قاض برازيلي ، اليوم السبت، أمرا قضائيا يقضي بتعليق المفاوضات بين شركة تصنيع الطائرات البرازيلية "إمبراير" وشركة "بوينج" الأمريكية، فيما يتصل بصفقة مقترحة لبيع الشركة البرازيلية لـ 80% من وحدة الطائرات التجارية التابعة لها إلى نظيرتها الأمريكية.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام محلية أن محكمة برازيلية كانت قد طلبت من المدعي العام إبطال حكم سابق أصدره قاض في ساو باولو يمنع الحكومة من المضي قدما في الصفقة.



وجاء القرار ردا على دعوى رفعها اتحاد عمال المعادن في ساو جوزيه دوس كامبوس بالبرازيل، وهي مقر مصانع إمبراير.



ومن المتوقع أن يتم إبرام صفقة إمبراير مع بوينج في نهاية 2019.