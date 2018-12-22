الأمن الأفغاني يحبط هجوما انتحاريا على مجمع حكومي جنوب البلاد

أحبطت قوات الأمن الأفغانية، اليوم السبت، هجوما انتحاريا استهدف مجمعا حكوميا، في إقليم زابل جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم الإقليم جول إسلام سايال قوله إن انتحاريا فجر عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد أن أطلقت قوات الأمن الرصاص عليه، بينما كان يحاول استهداف المجمع الإداري الحكومي لبلدة شينكي التابعة للإقليم.

وأضاف أن الحادث لم يسفر سوى عن مصرع الانتحاري إثر الانفجار، ولم يصب أي شخص آخر بأذى بما في ذلك من قوات الأمن.

من جانبها، أكدت الداخلية الأفغانية وقوع الحادث، وقالت إن الانتحاري تم اكتشافه وإطلاق النيران عليه من إحدى نقاط التفتيش الأمنية في المنطقة.

ولم تعلق الجماعات المناوئة للحكومة الأفغانية، وعلى رأسها حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.