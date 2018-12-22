وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ الأكبر للعاهل السعودي

توفي اليوم السبت، الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن طلال عن وفاة والده الأمير طلال بن عبدالعزيز الابن الثامن عشر للملك المؤسس عبد العزيز.

يذكر أن الأمير طلال العزيز دخل المعترك السياسي وزيراً للمواصلات عام 1952 وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعُيّن سفيراً لبلاده لدى فرنسا.

ويعد الأمير طلال حالة استثنائية في الأسرة الحاكمة السعودية نظراً إلى مواقفه التي ميَّزته عن إخوته من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، حيث عُرف بدعوته إلى قيام ملكية دستورية وتأسيسه حركة "الأمراء الأحرار" كما يحظى بشعبية جارفة لدى السعوديين بحكم التصاقه بهموم الشارع ومتطلباته إضافة إلى كونه من الأمراء المثقفين ويجيد عدة لغات بينها الإنجليزية والفرنسية.