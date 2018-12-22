شهود عيان: انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو

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سُمع دوي انفجار ضخم في قلب العاصمة الصومالية مقديشو صباح السبت، بحسب شهود عيان.
ونقلت إذاعة شبيلي عن شهود العيان قولهم إن الانفجار الذي وقع بالقرب من المسرح الوطني في مقديشو ناجم عن سيارة مفخخة.
ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.