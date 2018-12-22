ترامب يأمل «ألا يستمر طويلا» إغلاق الإدارات الفيدرالية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في أن لا يستمر طويلا إغلاق الإدارات الفيدرالية، الذي سيبدأ منتصف ليل السبت بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس على رفع سقف الموازنة الفيدرالية.

وقال ترامب - في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع "تويتر"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - "نأمل أن لا يستمر الإغلاق طويلا".

وستتوقف عدد من الإدارات الفيدرالية عن تقديم خدماتها بسبب الخلاف بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك.

وبموجب الإغلاق تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها الإدارات الفيدرالية، ما عدا الخدمات الحيوية، ويكون على الموظفين العاملين في الحكومة الفيدرالية إما العمل دون مقابل أو الحصول على إجازة إجبارية.