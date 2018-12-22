تجددت احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، للأسبوع السادس على التوالي، رغم تراجع الحكومة عن قرار فرض ضريبة على الوقود الذي أشعل الاحتجاجات.

وشددت الشرطة الفرنسية من إجراءاتها الأمنية ودفعت بتعزيزات جديدة إلى شوارع باريس لمواجهة التظاهرات، وذلك بالتزامن مع بدء المئات من متظاهري «السترات الصفر»، بالتجمع وسط العاصمة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد ألقى خطابًا على خلفية الاحتجاجات أعلن فيه عدة قرارات، من بينها رفع الحد الأدني للأجور 100 يورو وخفض الضرائب على المتقاعدين الأقل دخلًا.