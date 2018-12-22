الخارجية الإيرانية: التواجد الأمريكي كان مثيرا للأزمة في المنطقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، أن تواجد القوات الأمريكية في المنطقة كان إجراءا خاطئا ومثيرا للأزمة منذ البداية، وكان ضمن الأسباب التي أدت إلى انعدام الأمن.

جاءت تصريحات قاسمي في معرض رده على سؤال حول أسباب إعلان أمريكا سحب قواتها من الأراضي السورية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال المتحدث باسم الخارجية إن دراسة تاريخ تطورات المنطقة على مر العقود الأخيرة حتى يومنا هذا تبين أن تواجد القوات الأجنبية في هذه المنطقة المهمة و الحساسة تحت ذرائع مختلفة لم يحقق نيتجة سوى انعدام الأمن وتعميق الخلافات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بانهزام داعش.