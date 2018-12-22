مسئول قضائي فرنسي: المشتبه به في هجوم ستراسبورج أعلن ولاءه لداعش

قال مسئول قضائي فرنسي اليوم السبت: "إن المشتبه في تنفيذه هجوم قرب سوق للكريسماس بمدينة "ستراسبورج" مؤخرا أعلن ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف المسئول، الذي لم يكشف عن هويته في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم، أن المحققين عثروا على تسجيل مصور داخل منزل المشتبه به شريف شيكات يعلن فيه ولائه لتنظيم "داعش".

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من مقتل شيكات ، زعمت وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" أنه كان أحد جنود التنظيم إلا أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستاني رفض هذه المزاعم وقال إنه مجرد إعلان انتهازي من قبل التنظيم.

وقد وقتل المسلح المشتبه به شريف شيكات بالرصاص مؤخرا في معركة قصيرة بالأسلحة مع الشرطة بعد أن ظل هاربا لمدة 48 ساعة.

وكان الهجوم الذي وقع بالقرب من سوق للكريسماس في مدينة "ستراسبورج" الواقعة شرق فرنسا في 11 ديسمبر الجاري قد أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.