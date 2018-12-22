الشرطة البريطانية تستعيد السيطرة على سفينة شحن مخطوفة

أعلنت الشرطة البريطانية أن عمليتها لاستعادة السيطرة على سفينة شحن إيطالية عند مصب نهر التيمز انتهت وإن السفينة جرى تأمينها.

وذكرت الشرطة البريطانية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن أربعة أشخاص احتجزوا بعد استكمال العملية، التي لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن مجموعة من القوات الخاصة البريطانية كانت تستعد لاقتحام سفينة حاويات مخطوفة قبالة الساحل الإنجليزي بعد أن هدد متسللون أفراد طاقمها في وقت سابق، في حين قالت الشرطة البريطانية أمس الجمعة، إنها لا تعتبر الواقعة جريمة قرصنة أو عملا إرهابيا.

في سياق آخر، اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين على صلة بواقعة الطائرات المسيرة التي عرقلت العمل في مطار جاتويك في لندن.

وقالت الشرطة - في بيان - إن الاعتقالات جرت في وقت متأخر أمس الجمعة.

واستأنف مطار جاتويك نشاطه أمس بعد إغلاقه لنحو 36 ساعة؛ ما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر.