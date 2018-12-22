الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية عن تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة قويتشو جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه من بين 156 خنزيرا في مزرعة بمحافظة لونغلي بمقاطعة قويتشو، تأكد نفوق 42 منها جراء المرض، لافتة إلى أن السلطات المحلية أطلقت عملية استجابة طارئة لمحاصرة وإعدام وتطهير الخنازير المتأثرة بالمرض.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية، مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.