ترامب: آمل ألا يستمر الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة لفترة طويلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة الاتحادية اعتبارا من منتصف ليل أمس الجمعة، لفترة طويلة، حيث أصر على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وفي مقطع فيديو نشره على موقع تويتر، قال ترامب إن الجدار أو "الحاجز العظيم" سيمنع الجريمة من عبور الحدود.

وتابع "سيكون لدينا إغلاق (لمؤسسات الحكومة الاتحادية) لا يوجد ما يمكننا القيام به بشأن هذا، لأننا نحتاج إلى أن يمنحنا الديمقراطيون أصواتهم"، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي المعارض.

وأكد ترامب " يمكنكم تسمية هذا بالإغلاق الديمقراطي " على الرغم من أنه قال في وقت سابق إنه سيتحمل اللوم على حدوث الإغلاق.

وأضاف "آمل ألا يستمر الإغلاق لفترة طويلة"، في إشارة إلى الفجوة التمويلية التي ستؤثر على العديد من الوزارات الاتحادية ومئات الآلاف من الموظفين.