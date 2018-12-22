حصاد 2018| أهم معارك ترامب على «تويتر»

كان عام 2018 مليئًا بالصراعات والأحداث الهامة منها الجدل المستمر الذي تسببه تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومنذ صعوده للحكم في2017 كان ترامب نشطا وكثير الظهور عبر حسابه الشخصي بالموقع الذي أطلق منه الكثير من التغريدات الهجومية، وترصد الشروق أبرز صدامات الرئيس الأمريكي عبر تويتر.

ترامب وستيف بانون ومايكل وولف

هاجم ترامب في 5 يناير 2018 ستيف بانون كبير مستشاريه للشؤون الاستراتيجية السابق، والكاتب مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب" الذي هاجم ترامب من خلال الكتاب، وقال "أعتقد أن المهمل بانون هو من أدخله إلى البيت الأبيض والآن يبحث عن وظيفة أخرى"، مضيفًا أن ستيف بانون، الذي نقل وولف عنه أجزاء داخل الكتاب، "فقد عقله"، بعد أن أقيل من منصبه في البيت الأبيض.

وعن مايكل وولف قال ترامب إنه "خاسر وألف قصصا ليبيع كتابه هذا الممل والكاذب، واستخدم ستيف بانون الذي بكى عند طرده راجيا البقاء بوظيفته"، مؤكدا أنه لم يمنح وولف حق الدخول إلى البيت الأبيض، واصفًا الكتاب بأنه "مليء بالأكاذيب والتحريفات والمصادر غير الموجودة".

ترامب وأوبرا وينفري

انتقد ترامب الإعلامية أوبرا وينفري في شهر فبراير، بسبب فقرة من برنامجها 60 دقيقة الذي تعرضه عبر قناة "سي بي إس"، مؤكدًا أنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020، وقال ترامب: شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة، الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة، آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين.

ترامب وباراك أوباما

هاجم ترامب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واشتد الهجوم في شهر مايو، وقال: لماذا لم يفعل أوباما شيئا حينما أخبره مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ما يسمى التدخلات الروسية قبل الانتخابات الأمريكية؟، مضيفًا "لأنه كان يظن أن هيلاري سوف تفوز، ولم يكن يريد أن يفسِد الخطة، لقد كان في السلطة ولم يفعل شيئا".

ترامب وجون كيري

اتهم ترامب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في شهرمايو، بأنه يسعى إلى إقناع الديمقراطيين، بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وكتب على تويتر: جون كيري لم يستوعب أنه أعطي فرصة، إلا أنه أخفق وفشل، مضيفًا "ابق بعيداً عن المفاوضات جون، أنت تؤذي بلادك".

تصريحات ترامب جاءت ردا على تصريحات لكيري حذر فيها من "سباق تسلح جديد يعرض معاهدات أخرى خاصة بالحد من الأسلحة للخطر، وأن التحركات الأمريكية تعرض للخطر كلاً من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ومعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي أنهت سباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي".

الهجوم على الحلفاء

شن ترامب هجوما على حلفائه الأوروبيين في يونيو، قائلاً إن التجارة المنصفة ستصبح تجارة غبية إذا لم تكن متبادلة، مضيفًا "لماذا علي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة أن أسمح لدول بأن يظل لديها فائض تجاري هائل كما هو الحال منذ عقود، بينما على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب لدينا دفع ثمن كبير وغير منصف؟ هذا أمر غير عادل لشعب أمريكا ! ".

ترامب وهيلاري كلينتون

لم تسلم كلينتون المرشحة في الانتخابات السابقة والمنافسة لترامب من هجومه الشرس، حيث نشر الرئيس الأمريكي، سلسلة تغريدات ساخرة واصفا إياها بـ"هيلاري المعتوهة"، في شهر سبتمبر، ونشر صورة متحركة تظهر ترامب يلعب الجولف تليها صور لكلينتون وقد أصابتها الكرة وجعلتها تتعثر خلال صعودها إلى طائرة.

وكانت كلينتون في هذه الفترة تروج لكتابها "ما حدث" الذي يدور حول حملتها لانتخابات الرئاسة، وكتب ترامب على تويتر في هذا الوقت: تأرجح دونالد ترامب الرائع يصيب هيلاري المعتوهة.

وكان ترامب قد كتب قبلها عبر تويتر، "الفاسدة هيلاري كلينتون تلوم الجميع وكل شيء باستثناء نفسها لخسارتها في الانتخابات، خسرت هيلاري المناظرات وفقدت الاتجاه".

الهجوم على قناة CNN

كانت ترامب دائم الهجوم على شبكة CNN، ففي شهر أكتوبر، قال "من المضحك كيف أن CNN ومعها قنوات أخرى من منخفضى التقييمات يمكنهم أن ينتقدوني وقتما يريدون ويحملوني المسئولية في أزمة الطرود المفخخة، ويقارنون بسخافة هذه المشكلة بأحداث مثل 11 سبتمبر وتفجيرات أوكلاهوما سيتي، لكن عندما أنتقدهم أنا يصيبهم الجنون ويصرخون إن هذه تصرفات غير جديرة بالرئيس الأمريكي".

وجدد ترامب هجومه في شهر نوفمبر على قناة "CNN"، وألمح إلى إنشاء قناة حكومية جديدة تمثل أمريكا، قائلا: على الرغم من أن عمل قناة "سي إن إن" في الولايات المتحدة ليس هو الأفضل بحسب الدراسات الأخيرة، وليس لديهم منافسة قوية في الإعلام العالمي. فإن القناة هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق. لهذا يجب فعل شيء ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أميركية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة.

هجومه على ماكرون

علق ترامب في نوفمبر على مظاهرات السترات الصفراء، قائلاً "التظاهرات الكبرى والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الاعتبار إلى أي مدى عوملت الولايات المتحدة بشكل سيء" مضيفا: "علينا معالجة هذين الموضوعين قريبا" في إشارة إلى التجارة والنفقات العسكرية.

هجومه على رئيس الوزراء الباكستاني

في نوفمبر هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بسبب أفغانستان، حيث قال ترامب: بالطبع كان ينبغي علينا القبض على أسامة بن لادن قبل فترة طويلة من أسرنا إياه، كنت أشرت إليه في كتابي وذلك قبل وقوع الهجوم على مركز التجارة العالمي، وأضاف ترامب أن "الرئيس كلينتون ضيّع فرصته ودفعنا لباكستان مليارات الدولارات وهم لم يبلغونا أين كان بن لادن يعيش هناك، حمقى ! ".

هجومه على تويتر

شن ترامب خلال شهر أكتوبر، هجومًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متهما إياه بحذف كثيرين من متابعي حسابه، وقال خلال تغريدة: "أزال تويتر الكثير من الأشخاص من حسابي، والأهم من ذلك، أنه على ما يبدو فعل شيئا ليجعل من الصعب أكثر على الناس الانضمام لمتابعتي".