برلماني روسي: الانضباط الحزبي الغربي بات يهدد السلام

أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف اليوم السبت، أن الانضباط الحزبي الغربي بات يهدد السلام.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن تصريحات كوساتشوف تأتي تعليقا على رفض الأمم المتحدة مشروع القرار الروسي حول معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وكتب كوساتشوف في صفحته على موقع "فيسبوك" إن: "الانضباط الحزبي الغربي بات تهديدا مستقلا للسلام، وإن تدمير أهم معاهدة للحد من التسلح سيبقى وصمة عار على جبين واشنطن وحلفائها، ويجب أن يعلم كل الأوروبيين هذا الأمر الآن".

وأضاف أن: "هناك الكثير من الدول التي تؤيد موقفنا، ولكن الكثير منها تخشى التعرض لغضب واشنطن التي تسعى بجدية لنزع أي رقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشددا على ضرورة السعي من أجل الحفاظ على هذه المعاهدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد رفضت مشروع قرار قدمته روسيا لدعم معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وصوتت لصالح القرار 43 دولة فيما عارضته 46 وامتنعت 78 عن التصويت.