انفجاران كبيران يهزان العاصمة الصومالية

هز انفجاران كبيران اليوم السبت العاصمة الصومالية مقديشو.

واستهدف هجوم بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمام المسرح القومي القريب من قصر الرئاسة الصومالية، بحسب موقع "الصومال الجديد" الإخباري.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن بعض موظفي وزارة التجارة كانوا وقت الهجوم داخل المسرح حيث كانوا يشاركون في برنامج تطوعي لبنائه.

ولم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية أسفر عنها الانفجار، إلا أن صورا تم التقاطها أظهرت دمارا كبيرا ألحقه بالمنطقة.

ووقع انفجار ثان هائل بعد الانفجار الأول في منطقة قريبة من ساحة تمثال الجندي المجهول، ناجم عن تفجير سيارة مفخخة.

كانت إذاعة شبيلي، قد ذكرت، نقلا عن شهود عيان، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر انفجار قنبلة قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.