السبت 22 ديسمبر 2018 4:12 م القاهرة القاهرة 20.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

اندلاع حريق في منجم بوسط روسيا والنيران تحاصر 9 أشخاص

موسكو - أ ش أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 3:39 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 3:39 م

اندلع حريق في منجم أورالكالي، لاستخراج البوتاسيوم، على عمق 300 متر، وتسبب ذلك بمحاصرة 9 أشخاص وعدم تمكنهم من الخروج بوسط روسيا.

وقالت فرق الإنقاذ الروسية، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، إن 17 شخصا كانوا تحت الأرض عند اندلاع الحريق، وتم إنقاذ 8 منهم حتى الآن، وتؤكد مصادر صحية في منطقة، عدم وجود أي إصابات بينهم.

وأضافت المصادر، أن الاتصال لا يزال مفقودا مع العمال العالقين تحت الأرض ، ويقع المنجم في منطقة سوليكامسك بمقاطعة بيرم وسط روسيا.

يشار إلى أن المنجم يعود لشركة روسية تعتبر أكبر منتج لأسمدة البوتاسيوم في العالم، وتقع مرافق إنتاجها في مقاطعة بيرم وسط البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك