اندلاع حريق في منجم بوسط روسيا والنيران تحاصر 9 أشخاص

اندلع حريق في منجم أورالكالي، لاستخراج البوتاسيوم، على عمق 300 متر، وتسبب ذلك بمحاصرة 9 أشخاص وعدم تمكنهم من الخروج بوسط روسيا.

وقالت فرق الإنقاذ الروسية، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، إن 17 شخصا كانوا تحت الأرض عند اندلاع الحريق، وتم إنقاذ 8 منهم حتى الآن، وتؤكد مصادر صحية في منطقة، عدم وجود أي إصابات بينهم.

وأضافت المصادر، أن الاتصال لا يزال مفقودا مع العمال العالقين تحت الأرض ، ويقع المنجم في منطقة سوليكامسك بمقاطعة بيرم وسط روسيا.

يشار إلى أن المنجم يعود لشركة روسية تعتبر أكبر منتج لأسمدة البوتاسيوم في العالم، وتقع مرافق إنتاجها في مقاطعة بيرم وسط البلاد.