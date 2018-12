دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلًا: «كان من المفترض أن نبقى هناك لمدة ثلاثة أشهر، ومنذ سبع سنوات لم نغادر أبدًا».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، «عندما أصبحت رئيسًا كان تنظيم داعش وحشيًا، والآن التنظيم انهزم إلى حد كبير».

وتابع «على الدول الأخرى، بما فيها تركيا القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش بسهولة، نحن عائدون إلى الوطن».

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، سحب القوات الأمريكية من سوريا.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!