رواندا تسعى من أجل جذب المزيد من المستثمرين الكينيين

حث المفوض السامى الرواندى لدى كينيا جيمس كيمونيو، المستثمرين الكينيين على زيادة استثماراتهم فى رواندا.

وقال المفوض السامى الرواندى فى مقابلة صحفية: "إنه على الرغم من أن كينيا ربما تعتبر أكبر شريك تجارى لرواندا، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الفرص أمام المزيد من المستثمرين يتعين استكشافها"، داعيا الكينيين للاستفادة من البيئة المواتية للاستثمار فى كينيا التى تتضمن إصدار تصاريح العمل المطلوبة خلال 6 ساعات فقط من وقت تقديم طلب استخراجها.

وأضاف: "إننا نشهد فى مجال التجارة زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين"، موضحا أن صادرات رواندا إلى كينيا تتضمن البن والشاي والجلود والحبوب، وبلغت قيمتها خلال العام الماضى 112 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة استثمارات الشركات الكينية فى رواندا حاليا 418 مليون دولار، وإن ذلك يجعل كينيا من الدول الرئيسية التى تساهم فى الاستثمارات المباشرة الأجنبية فى رواندا.