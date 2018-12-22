سفير الصين: لا أجندة خفية لدينا وراء برامج تطوير التعليم فى ناميبيا

نفى السفير الصينى لدى ناميبيا تشانج يمينج، ما تردد من إدعاءات حول أن الصين لديها أجندة خفية وراء قيامها بدعم برامج تطوير التعليم فى ناميبيا.

جاء ذلك فى معرض رد السفير الصينى على انتقادات وجهها البعض فى ناميبيا إلى الصين، حيث أعربوا عن شكوكهم فى احتمال أن تكون هناك أجندة خفية صينية فيما يتعلق بدعم برامج تطوير التعليم هناك.

وقال السفير الصينى: "ليست لدينا أى أجندة خفية، وإن ما نفعله فى ناميبيا يأتى فى إطار مسئوليتنا الاجتماعية لأننا نعتبر أنفسنا عائلة واحدة مع شعب ناميبيا"، مضيفا أن المنح الدراسية التى تقدمها الصين تهدف إلى دعم تطوير التعليم فى ناميبيا.

وكانت الصين كانت قد تعرضت أيضا لانتقادات مؤخرا بعد قيام شركة هواوى الصينية للاتصالات بتسليم أجهزة لوحية "تابلت" إلى نواب برلمانيين فى ناميبيا، وأن بعض النواب والمواطنين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تؤدى هذه الأجهزة إلى التأثير على سلامة وأمن ناميبيا.

تجدر الاشارة إلى أن تلك الشكوك أثيرت فى أعقاب ادعاءات ترددت مؤخرا عن احتمال قيام شركة هواوى بالتجسس لحساب الحكومة الصينية.