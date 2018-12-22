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9 من عمال المناجم الروس حوصروا بعد اندلاع حريق

موسكو - د ب أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 8:52 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 8:52 م

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم السبت، أن تسعة عمال حوصروا في منجم روسي بغربى جبال الأورال بعد اندلاع حريق.

وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة والدخان الكثيف، لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى عمال المناجم الذين لديهم معدات خاصة للتأقلم مع الأوضاع الصعبة.

وقال رئيس الشركة المشغلة في منجم سوليكامسك، لوكالة أنباء انترفاكس: "فرص إنقاذهم ضئيلة".

وجرى إخراج ثمانية عمال من منطقة الخطر دون أن يمسهم أذى.

واندلع الحريق على عمق 340 مترا خلال أعمال وضع بطانة أسمنتية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية، رغم أن ملابسات الحريق لم تتأكد.

ونفت السلطات التقارير الأولية التى أشارت إلى وقوع انفجار نتيجة لغاز الميثان بالمنجم .

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