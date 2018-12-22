ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي ضيق في نيبال إلى 23 شخصا

ذكرت الشرطة في نيبال أن حصيلة ضحايا حادث تحطم حافلة على طريق جبلي جنوب غربي البلاد قد زادت إلى 23 شخصا، بعد أن توفى شاب "19 عاما"، اليوم السبت متأثرا بالاصابات التي لحقت به في الحادث.

وكانت الحافلة تقل طلبة ومدرسين في رحلة مدرسية عندما انحرفت عن الطريق وهوت من ارتفاع حوالي 700 متر في وادي ضيق قرب بلدة تولسيبور، بمنطقة دانج، مساء أمس الجمعة.

وقال ضابط الشرطة، بريم باهادور شاهي: "توفي شاب (19 عاما) في مستشفى ببلدة نيبالجونج"، مضيفا أن معظم الضحايا طلاب كانوا في طريق العودة إلى مدرستهم بعد جولة تعليمية بمنطقة قريبة.

وتابع أن سائق الحافلة كان بين القتلى، مضيفا أن 14 آخرين أصيبوا في الحادث.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث على نحو مؤكد، لكن ضابط الشرطة قال إنه ربما نجم عن السرعة المتهورة على الطريق الجبلي الوعر.

وحوادث الطرق في نيبال، وهي دولة ذات تضاريس جبلية وعرة، أمر شائع، وشهدت البلاد في السنوات القليلة الماضية توجها نحو مد طرق تربط مناطق نائية بالمدن والبلدات في جميع الأنحاء.

وكان 20 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، عندما انزلقت حافلة صغيرة على طريق بمقاطعة نواكوت وسط البلاد.