الرئيس العراقي يشير إلى حاجة سوريا لتسوية سياسية لإنهاء العنف

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية عاملا مهما لتحقيق السلام القائم على احترام حقوق الشعب السوري وقرارهم المستقل.

وقال صالح، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "العراق، والمنطقة، بحاجةٍ الى تسويةٍ سياسيةٍ للازمةِ السوريةِ وأهمية إنهاء حالة العنف والصراع العبثي هناك، دفع الشعب السوري أثماناً باهظة نتيجة استباحة الإرهاب للمدن وارتكاب أبشع الجرائم فضلا عن التدخلات الخارجية المدمرة".

وشدد صالح على "ضرورة أن يكون الانسحاب عاملا مساعدا لتحقيق السلام المبني على احترام حقوق السوريين وقرارهم المستقل، لا لبدء مرحلة جديدة من العنف والتدخلات".

ولفت الرئيس العراقي خلال الاتصال إلى "ضرورة مراعاة وضع العراق وعدم تحميله وزر التوترات الإقليمية والدولية، وأن حماية السيادة العراقية والمصلحة الوطنية العراقية يجب أن يكون الأساس في التعامل ترسيخا للاستقرار وحماية للنصر المتحقق على الإرهاب".

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال المكالمة الهاتفية "بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي الرئيس صالح على "مقتضيات وأسباب قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق".