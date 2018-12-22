نقل رضيع حديث الولادة وأمه جوا إلى مالطا من قارب مهاجرين في البحر المتوسط

نُقل طفل رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر يومين وأمه إلى مالطا جوا، اليوم السبت، بعد إنقاذهما من قارب يحمل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط.



وذكرت القوات المسلحة المالطية في بيان مقتضب أن الرضيع وأمه /23 عاما/ نقلا إلى مستشفى في مالطا على متن مروحية.



وذكرت مصادر بالمستشفى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرضيع بحاجة إلى مساعدة طبية لكن حالته مستقرة.



ولا يزال مصير 311 مهاجرا آخرين غير معروف، وفقا لمنظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية .



وقالت المنظمة غير الحكومية في منشور عبر فيسبوك إن "أكثر من 300 شخص أنقذوا من الموت في البحر. فلم يكن هناك ميناء ينزلون إليه ورفضت مالطا منحنا الطعام (لهم)".



ولاحقا، قالت الحكومة المالطية لصحيفة "تايمز أوف مالطا" إنه تم اعتراض المهاجرين داخل منطقة بحث وإنقاذ ليبية.