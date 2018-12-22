استمرار التحقيق لتحديد دوافع 3 معتقلين في ألمانيا للاشتباه في صلتهم بالإرهاب

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تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها بهدف تحديد دوافع ثلاثة أفراد اعتقلتهم مؤخرا على خلفية الاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض مساء يوم الأربعاء الماضي على امرأة "39 عاما" ورجلين "33 و49 عاما" خلال حملة تفتيش استهدفت أربعة منازل في مدينة مانهايم ومنطقة راين-نيكار.

وأعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بادن-فورتمبرج أمس الجمعة أن الثلاثة متهمون بالإعداد لتنفيذ جريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وصادرت السلطات خلال حملة التفتيش بندقية كلاشينكوف وذخيرة، ويقع هذا النوع من الأسلحة تحت طائلة قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

ولا تزال هناك الكثير من الأمور الغامضة في القضية، مثل الدافع وعلاقة المتهمين الثلاثة ببعضهم البعض.

وبحسب بيانات السلطات، يُجرى التحقيق الآن في كيفية حصول المتهمين على أسلحة حربية وخططهم لاستخدامها.