الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية تضم إمرأة بمخيم لاجئين بالموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن تفكيك خلية إرهابية تضم امرأة في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة الموصل.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم، إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، عملية اختراق وتفكيك خلية إرهابية تضم 5 عناصر، بينهم امرأة كانت تتخذ من مخيمات السلامية للاجئين في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ملاذا آمنا لها».

وأوضح أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال جميع أفرادها، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوي نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.