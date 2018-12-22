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مطار جاتويك بلندن يستهدف العمل وفقا للجدول الزمني الكامل

لندن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 7:08 ص | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 7:08 ص

قال مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن مدرجه مفتوح للعمل بشكل طبيعي، وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل المطار إنها تسعى لتشغيل المطار وفقا للجدول الزمني الكامل.


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