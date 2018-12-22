مذيع بريطاني ينقذ شخصا أقدم على الانتحار على الهواء

تمكن مقدم البرامج والمذيع البريطاني الشهير إيان لي من إنقاذ مواطن على الهواء بعد أن اتصل به يبلغه أنه تعاطى جرعة زائدة من المخدرات.

وكان مذيع الراديو قد التقط المكالمة من الرجل الذي قال له إنه يموت في أحد شوارع مدينة "بليموث"، فما كان من المذيع إلا أنه ظل يتحدث للرجل على الهواء لمدة 30 دقيقة كاملة حتى وصلت إليه سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى لعلاجه.



وقال إيان، وفقا لشبكة (بي بي سي) البريطانية،"اعتقدت أنه مات" بعد "فترات طويلة من الصمت".

وأضاف: " تمكنا من جعله متيقظا على الهواء، والحصول على وصفه وماذا كان يرتدي، ومعرفة أين هو وأرسلنا سيارة الاسعاف والشرطة له.

وتابع قائلا "لقد ابقيته على الهاتف لمدة 30 دقيقة بينما أصبح من الصعب فهمه"، مؤكدا أن المكالمة كانت "مقلقة ومحزنة"، ولكن الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أشادت بما فعله.