بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بعد أزمة مشروع قانون التمويل

بدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر اليوم السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة/السبت "بتوقيت الولايات المتحدة".

وينعقد الكونجرس مجددا اليوم السبت، حيث يحاول المشرعون التوصل إلى تسوية بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يشمل مشروع قانون الإنفاق 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتوقف عمل نحو 25% من مؤسسات الحكومة الاتحادية؛ ما يؤثرعلى 9 وكالات حكومية ويؤثر على مئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل بدون أجر في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من عيد الميلاد "الكريسماس".