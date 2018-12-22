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بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بعد أزمة مشروع قانون التمويل

د ب أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 11:32 ص | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 11:32 ص

بدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر اليوم السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة/السبت "بتوقيت الولايات المتحدة".

وينعقد الكونجرس مجددا اليوم السبت، حيث يحاول المشرعون التوصل إلى تسوية بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يشمل مشروع قانون الإنفاق 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتوقف عمل نحو 25% من مؤسسات الحكومة الاتحادية؛ ما يؤثرعلى 9 وكالات حكومية ويؤثر على مئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل بدون أجر في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من عيد الميلاد "الكريسماس".

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