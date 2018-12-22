نيجيريا تعتقل شخصا يشتبه بأنه مدبر تفجيرات أبوجا في 2015

قالت الشرطة النيجيرية إنها اعتقلت الشخص الذي يشتبه بأنه مدبر تفجيرات نفذتها جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في العاصمة أبوجا عام 2015 وأدت إلى مقتل 15 شخصا.

وأضافت الشرطة أن الرجل يدعى عمر عبد المالك وأنه وآخرين، اعتقلوا معه، اعترفوا بدورهم في التفجيرات واقتحام سجن مما أدى إلى هروب أكثر من مئة سجين في يونيو، وقتل سبعة من ضباط الشرطة في يوليو، وارتكاب عدة عمليات سطو على بنوك.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أي محام يمثل عبد المالك الذي قالت الشرطة إنه اعتقل بمدينة لاجوس العاصمة التجارية للبلاد أول أمس الخميس.

ونشرت الشرطة صورة لعبد المالك وهو مكبل اليدين أمام عربة فان وصورة لسبعة رجال آخرين أمام أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة دفع ببطاقات الائتمان وذخيرة.

وقتل أكثر من 30 ألف شخص واضطر ملايين للفرار من منازلهم إثر حملة تشنها جماعة بوكو حرام على مدى نحو عشر سنوات لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.