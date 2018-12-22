تقرير مصرفى يشير إلى استمرار تحقيق النمو الاقتصادى فى غانا

توقع تقرير أصدره بنك ستاندرد عن وضع الأسواق الإفريقية أن يستمر تحقيق النمو فى غانا خلال عامى 2018 و2019.

وذكر التقرير: "إن بنك ستاندرد يتوقع أن يبلغ معدل النمو فى غانا 7% خلال عامى 2018 و2019، وأن ذلك يرجع أساسا إلى النمو الاقتصادى القوى فى قطاع البترول، ومن المتوقع أيضا أن تحقق الصناعات غير البترولية أيضا نمواً خلال فترة الأعوام الثلاثة المقبل نتيجة الإصلاحات الهيكلية فى القطاع المالى وقطاع الطاقة".

وأضاف أن استمرار تحقيق تقدم فى الادارة المالية العامة سيؤدى إلى تحسين نظام تحصيل الإيرادات وزيادة إنفاق الحكومة على البنية الأساسية، مشيرا إلى أن زيادة النمو فى الصناعات غير البترولية والتقدم فى إدارة المالية العامة سيؤديان إلى استمرار تحقيق النمو فى الاقتصاد الغاني.

جدير بالذكر أن بنك ستاندرد يصدر تقريرا شهريا عن أوضاع الأسواق الإفريقية، وهو يركز على التوقعات الاقتصادية والمالية للدول الإفريقية كما يستعرض البنك فى تقريره الأوضاع الاقتصادية الراهنة ويقدم توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل بشأن اقتصاديات الدول الإفريقية.