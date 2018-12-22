ملياردير صيني يعتذر لعائلته بعد إسقاط اتهامات بحقه في جريمة جنسية بأمريكا

قدم الملياردير الصينى ريتشارد ليو، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة التجارة الإلكترونية الصينية "جيه.دى دوت كوم"، اعتذارا اليوم السبت لزوجته وعائلته، بعدما أعلن الادعاء الأمريكي عدم توجيه الاتهام إليه في قضية اعتداء جنسي.

وقال ليو، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وي تشات": "تسبب سلوكي في هذا اليوم في أذى كبير لعائلتي، وخاصة زوجتي أشعر بأسف عميق"، معربا عن شكره لزملائه لدعمهم له.

وألقي القبض على ليو في ولاية مينيسوتا الأمريكية في أغسطس الماضي على خلفية اتهامات بارتكاب جريمة جنسية بحق طالبة صينية تدرس في "جامعة مينيسوتا"، وتبلغ من العمر 21 عاما، وذلك عندما كان ليو يتلقى دورة خاصة بصفوة الرؤساء التنفيذين، بحسب ما ذكرته صحيفة "ستار تريبيون" التي تصدر في الولاية.

كانت الضحية ذكرت أن الجريمة المزعومة وقعت بعد أن حضرت حفل عشاء استضافه ليو لمجموعة كبيرة من المشاركين في الدورة.

ورغم ذلك، قال الادعاء أمس الجمعة إنهم لم يعثروا على أدلة كافية لاثبات وقوع الجريمة، بما لا يدع مجالا للشك.

يُذكر أن تقارير إعلامية أسترالية ذكرت في يوليو الماضي أن ليو استضاف حفلة في مدينة سيدني الأسترالية في عام 2015 وقعت خلالها جريمة اعتداء جنسي بحق عارضة أزياء.

ويعد موقع "جيه.دى دوت كوم" ثاني أكبر موقع تسوق الكتروني في الصين بعد "علي بابا"، وقد أسسه ليو قبل نحو عشرين عاما.