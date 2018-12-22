أحد عشر من أعضاء بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يغادرون جواتيمالا

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غادر أحد عشر شخصا من أعضاء بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقوبة أمس الجمعة أراضي جواتيمالا.

وقالت الحكومة على موقع تويتر للأخبار القصيرة إن هؤلاء الأشخاص التزموا بإنذار صادر من وزارة الخارجية بمغادرتهم البلاد.

وقالت البعثة نفسها أن الأمر لا يعدو أن يكون عطلة يقضيها هؤلاء الأعضاء خارج جواتيمالا، وتركت الباب مفتوحا أمام إمكانية عودتهم ثانية إليها.

كانت الخارجية في جواتيمالا أعلنت بداية الأسبوع الجاري "يوم الاثنين الماضي"، أنها لن تجدد تأشيرة هؤلاء الأشخاص، وستسحب تراخيص عملهم داخل جواتيمالا، وطلبت منهم أيضا مغادرة البلاد في خلال 72 ساعة.

اعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الخطوة تعد بمثابة عرقلة من جانب الحكومة لعمل بعثتها، ولكنها أبدت شكوكها في قانونية هذا الإجراء، حيث لم تبلغ البعثة بالقرار بالطرق الدبلوماسية.

وأصبح رئيس البعثة إيفان فيلاسكويز حاليا ممنوعا من دخول جواتيمالا، إلا أن إحدى المحاكم أعلنت أن منعه من دخول البلاد مخالف للدستور.

وأعلن فيلاسكويز على موقع تويتر أنه ربما يعود إلى جوتيمالا في يناير المقبل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة طالبت مرارا برفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس لتيسير التحقيقات بخصوص تمويل معركته الانتخابية بصورة غير قانونية.