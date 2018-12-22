القوات الأفغانية تحبط هجوما انتحاريا على مجمع حكومي جنوب البلاد

أحبطت قوات الأمن الأفغانية هجوما انتحاريا على مجمع تابع للحكومة في إقليم زابول جنوب البلاد، طبقا لما ذكره مسؤولون بالحكومة المحلية.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم، جول إسلام سايال قوله إن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة، بعد أن تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وأضاف سايال أن المهاجم الانتحاري كان يسعى لاستهداف المجمع الإداري لمنطقة "شينكاي"، وتابع أن المهاجم الانتحاري فقط هو الذي قتل في الانفجار، ولم يصب أي فرد من قوات الأمن في الهجوم.

وأكدت وزارة الداخلية أيضا وقوع الهجوم، قائلة إنه تم تحديد هوية المهاجم الانتحاري، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على ذلك.