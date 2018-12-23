مقتل مدنيين اثنين وإصابة 45 آخرين في هجوم مسلح شرقي اليمن

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، مساء اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 45 آخرين، جراء انفجار قنبلة ألقاها مسلحون على بوابة معسكر بذات المحافظة.

وقال بيان مشترك للسلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، " إن عناصر منتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي قامت مساء أمس الجمعة بإلقاء قنبلة على بوابة معسكر الشحر الواقع في منطقة (المحط) ثم ألحقته بتفجير عبوة ناسفة بعد 12 دقيقة من الانفجار الأول وذلك بعد تجمهر المواطنين حول مكان الحادثة".

وأضاف البيان، أن الانفجارين أديا إلى "استشهاد شاب وطفل وإصابة 45 من المواطنين العزل تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج".

وتابع البيان "إقدام هذه العناصر الإرهابية على فعلها هذا الجبان لم ولن يثنينا عن مواصلة حربنا ضد هذه العناصر الإرهابية خاصة وأننا قد قطعنا على أنفسنا عهداً بأن معركتنا مع الإرهابيين ستظل مفتوحة ومستمرة ولن تتوقف إلا باجتثات هذه الآفة".

وأكد البيان، تشكيل لجنة من المحققين العسكريين والأمنيين "للوقوف على هذه الجريمة وبسرعة التحري والبحث والكشف عن مرتكبيها وملاحقتهم والقبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم الرادع".