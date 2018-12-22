السفير الأمريكي لدى ألمانيا يطالب بالتحقيق في «فضيحة شبيجل»

طالب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل، أمس الجمعة، مجلة "دير شبيجل" بإجراء تحقيق بعدما قالت المجلة الإخبارية هذا الأسبوع إن أحد صحفييها السابقين تناول قصصا زائفة على "نطاق واسع".

وكتب "جرينيل"، رسالة إلى رئيس التحرير الجديد للصحيفة شتيفن كلوزمان، قائلا إن الكشف أثار "قلقا عميقا" لدى الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن العديد من قصص الصحفي كانت تركز على موضوعات أمريكية.

وتابع جرينيل: "من الواضح أننا كنا ضحايا لحملة من التحيز المؤسسي"، مضيفا: "نأمل في إجراء تحقيق شامل من قبل منظمة خارجية ومستقلة لتحدد بشكل دقيق مدى انتهاك دير شبيجل للمعايير الصحفية والتغييرات اللازمة في العمليات الداخلية بالمجلة".

ورفضت "دير شبيجل" اتهامات جرينيل بالتحيز، وقال رئيس التحرير المؤقت للمجلة ديرك كوربيوفيت: "عندما ننتقد الرئيس الأمريكي، هذا لا يعني أننا ضد أمريكا، ولكننا ننتقد سياسات الرجل الموجود في البيت الأبيض".

وكان جرينيل، 52 عاما، وهو من المقربين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أثار الدهشة في ألمانيا بحضوره الكبير في وسائل الإعلام، ودفاعه عن القضايا اليمينية وأسلوبه المباشر.

وقد تعرض لانتقادات لإجراء مقابلة مع موقع "بريتبارت لندن" الإخباري المحافظ في يونيو عندما قال إنه يرغب في "تمكين" المحافظين في أوروبا، وأثارت تصريحاته الدهشة بسبب حقيقة أن السفراء يتجنبون التصريحات العلنية بشأن السياسات الداخلية للدول التي يعملون بها.

وقال مارتن شولتس، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن عمل جرينيل غير مقبول ودعا إلى إبعاده.

كانت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية نشرت يوم الأربعاء تقريرا عن حالة الخداع الصحفي الكبير داخل أروقتها، قائلة على موقعها الإلكتروني إن الصحفي كورت شنيبين "زور بقدر كبير تقاريره الصحفية واخترع أشخاصا لحبكها".

وأعلنت هيئة التحرير الجديدة برئاسة كلوزمان: "هذه ربما تكون أكبر أزمة تتعلق بالنشر تواجهها شبيجل".