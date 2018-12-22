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مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي أصدرت أوامرا لعناصرها بارتداء زي الشرطة للبقاء في الحديدة

أ ش أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 10:39 ص | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 10:39 ص

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي أصدرت أوامرها لعناصرها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول طلائع المراقبين الدوليين إلى الحديدة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أنه وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة الحديدة غربي اليمن فريق فني من الأمم المتحدة، الذي يساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار، تنفيذا لاتفاق السويد.

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.


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