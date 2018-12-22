ستواجه الحكومة الاتحادية الأمريكية توقفا مؤقتا، بينما تستمر المفاوضات متعددة الأطراف بين مجموعات من المشرعين والبيت الأبيض حيث يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق حول الانفاق.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب الأمريكي مجددا عصر اليوم السبت.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على إجراء تصويت بشأن مشروع قانون الانفاق، لكن مجلس الشيوخ لم يصل إلى 60 صوتا اللازمة لتمرير تشريع الميزانية.

وقال أعضاء بالمجلس إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات المستمرة.

يذكر أن أي تشريع يتم الاتفاق عليه من المجلسين، يجب أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب الذي هدد بوقف عمل مؤسسات الحكومة إذا لم يحصل على 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.