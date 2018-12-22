مقتل برلماني وحارسه الشخصي في الفلبين

ذكرت الشرطة الفلبينية، أن نائبا برلمانيا وحارسه الشخصي قتلا بالرصاص اليوم السبت، بعد حضور فعالية خيرية قبل أيام من عيد الميلاد "الكريسماس".

وجاء في تقرير للشرطة أن البرلماني روديل باتوكاب كان يغادر الفعالية، عندما أطلق مسلح النار عليه وعلى أفراد الحراسة الأمنية في داراجا في إقليم ألباي "333 كيلومترا جنوب شرق مانيلا".

وأضاف التقرير أن باتوكاب "52 عاما" أُصيب بثماني طلقات نارية، بينما حارسه الشخصي رولاندو دياز أُصيب بست طلقات.

وقال أوسكار ألبايالد، رئيس الشرطة الوطنية، إنهما كانا يحضران فعالية لتقديم الهدايا للمسنين والمعاقين جسديا عندما تعرضا للهجوم، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به، كما أن الدافع وراء الهجوم ليس معلوما.

وتابع: "نناشد العامة بإبلاغ الشرطة فورا عن أي معلومات من شأنها أن تقودنا إلى المنفذين، وتساعدنا في حل هذه القضية بسرعة".

وأدان المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو مقتل باتوكاب وهو ممثل عن "آكو بيكول" وهي جماعة مدرجة على قائمة حزبية ترمي إلى الترويج لتنمية منطقة بيكول شرقي البلاد.

كان باتوكاب مرشحا لخوض انتخابات العمد في بلدة داراجا في انتخابات منتصف المدة العام المقبل، عندما سينتخب الفلبينيون نصف مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب وآلاف من المسؤولين الإقليميين والمحليين.

وغالبا ما شاب الانتخابات في الفلبين أعمال عنف ومزاعم بالتزوير.