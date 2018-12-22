الرئيس الفلسطيني يعلن حل المجلس التشريعي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي (المعطل منذ 12 عاما) وذلك التزاما بقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت أيضا إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر .

وقال الرئيس عباس - في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة ، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، " سوف نلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي وإجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر".

وعن العلاقة مع الإدارة الأمريكية ، قال عباس :" سنبقى نقول للإدارة الأمريكية لا ".. مؤكدا أنه "إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيئا لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".

وقال "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية".

وشدد الرئيس عباس على "أن الشعب الفلسطيني صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه"، مؤكدا "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية باعتبارها طرفا غير نزيه".

وقال الرئيس عباس :" إنه أوعز إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بتقديم طلبات لنيل العضوية الكاملة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني" .. مضيفا " كل شهر سوف نتقدم بطلب لمجلس الأمن على الرغم من الفيتو الأمريكي".

وفيما يتعلق بإسرائيل، أكد الرئيس محمود عباس :" أن السلطة الفلسطينية بدأت في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الخاصة بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل" ، وأضاف" طالبنا بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية .. وإسرائيل لم تجب حتى اللحظة".