سلاح الجو الأفغاني يتسلم 7 مروحيات هجوم خفيفة الشهر المقبل

يحصل سلاح الجو الأفغاني على سبع مروحيات هجوم خفيفة جديدة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومن المقرر استلامهم الشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في أحدث تقرير لها عن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد -وفق ما نقلته وكالة أنباء خام برس الأفغانية- أن برنامج تحديث الطيران الأفغاني يسعى للتعامل مع الحرائق جوا واستبدال أسطول طائرات إم آي -17 بمروحيات أمريكية الصنع مع ضمان استدامة تكلفتها اليسيرة.

ووفقاً للتقرير، حتى نهاية ديسمبر 2018، سلمت وزارة الدفاع 30 طائرة من طراز يو آتش-60 للقوات الجوية الأفغانية وخمس مروحيات مسلحة جديدة من طراز إم دي-530 لتضاف إلى 30 مروحية في نطاق التشغيل.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمنيون أفغانيون، اليوم السبت، مقتل قائد طالباني عسكري في إقليم باروان في اشتباكات داخلية.

وقال قائد الشرطة الإقليمية محمد محفوظ وليزادا -وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس- إن الملا قادر، قائد طالبان العسكري، قتل مع شخصين آخرين في منطقة جبل سراج في اقتتال داخلي بين مقاتلي طالبان، وأصيب متشدد آخر من الحركة بجروح خلال الاشتباك الذي وقع في وقت متأخر من مساء الخميس.