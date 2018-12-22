الرئيس الرواندي: منطقة التجارة الحرة في جيبوتي ستفيد إفريقيا بأسرها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الرواندى بول كاجامى، إن مشروع منطقة التجارة الحرة الدولية فى جيبوتى سيفيد المنطقة بأسرها، وإن رواندا تدعم جيبوتى من أجل تحقيق هذا المشروع لأنه سيخدم إفريقيا كلها.

وأوضح الرئيس الرواندى - الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى حاليا - "إننا ندعم جيبوتى لتحقيق هذا المشروع لأننى متأكد أنه سيخدمنا جميعا".

تجدر الاشارة إلى استكمال هذه المنطقة مؤخرا فى جيبوتى، وتوصف بأنها منطقة رائدة للتجارة الحرة؛ لأنها ستقدم حلولا شاملة للشركات التى تعمل فى مجال الخدمات والتجارة والتصنيع، كما تهدف إلى جذب شركات عبر أنحاء القارة الإفريقية والعالم.

وستغطى المنطقة مساحة 48 كيلومترا بعد توسيع نطاقها، وتعتبر واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى إفريقيا، وستتضمن إقامة صناعات مثل صناعة السيارات والأدوات الكهربية المنزلية، ويأتى هذا المشروع فى وقت تسعى فيه القارة الإفريقية لإقامة منطقة إفريقية للتجارة الحرة تسمح بانتقال البضائع عبر الحدود.

جدير بالذكر أن 49 دولة إفريقية، ومن بينها جيبوتى، كانت قد وقعت مؤخرا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية التى تهدف إلى إقامة سوق واحدة للدول الإفريقية.