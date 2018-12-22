السبت 22 ديسمبر 2018 4:11 م القاهرة القاهرة 20.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الرواندي: منطقة التجارة الحرة في جيبوتي ستفيد إفريقيا بأسرها

أ ش أ
نشر فى : السبت 22 ديسمبر 2018 - 3:41 م | آخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 3:41 م

قال الرئيس الرواندى بول كاجامى، إن مشروع منطقة التجارة الحرة الدولية فى جيبوتى سيفيد المنطقة بأسرها، وإن رواندا تدعم جيبوتى من أجل تحقيق هذا المشروع لأنه سيخدم إفريقيا كلها.

وأوضح الرئيس الرواندى - الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى حاليا - "إننا ندعم جيبوتى لتحقيق هذا المشروع لأننى متأكد أنه سيخدمنا جميعا".

تجدر الاشارة إلى استكمال هذه المنطقة مؤخرا فى جيبوتى، وتوصف بأنها منطقة رائدة للتجارة الحرة؛ لأنها ستقدم حلولا شاملة للشركات التى تعمل فى مجال الخدمات والتجارة والتصنيع، كما تهدف إلى جذب شركات عبر أنحاء القارة الإفريقية والعالم.

وستغطى المنطقة مساحة 48 كيلومترا بعد توسيع نطاقها، وتعتبر واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى إفريقيا، وستتضمن إقامة صناعات مثل صناعة السيارات والأدوات الكهربية المنزلية، ويأتى هذا المشروع فى وقت تسعى فيه القارة الإفريقية لإقامة منطقة إفريقية للتجارة الحرة تسمح بانتقال البضائع عبر الحدود.

جدير بالذكر أن 49 دولة إفريقية، ومن بينها جيبوتى، كانت قد وقعت مؤخرا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية التى تهدف إلى إقامة سوق واحدة للدول الإفريقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك