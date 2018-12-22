«الشباب الصومالية» تعلن مسئوليتها عن انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشيو

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم السبت بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال، والذي راح ضحيته 6 أشخاص، فضلا عن إصابة آخرين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين قوله، إن سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من المدخل الخلفي للقصر الرئاسي، مضيفا أن مشرعا ونائب عمدة العاصمة مقديشيو من بين أكثر من 20 شخصا أصيبوا جراء الهجوم.

وأشار حسين إلى أن من بين القتلى ثلاثة موظفين من قناة "يونيفرسال تي في"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.