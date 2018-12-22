إسبانيا تحتفل بيناصيب الكريسماس السنوي

احتفل الإسبان في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت، حيث تم الإعلان عن نتائج يناصيب "إل جوردو" أو "السمين" السنوية التي تقام في عيد الميلاد.

وخلافا للسنوات السابقة التي تركزت فيها مكاسب اليناصيب في جزء معين من البلاد، تم توزيع جائزة "إل جوردو" التي تبلغ قيمتها 4ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) هذه المرة في أنحاء مختلفة من إسبانيا.

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى هذا العام 400 ألف يورو. لكن في إطار هذا المخطط المعقد، الذي يتضمّن أرقاما مكررة للتذاكر الفائزة بالجوائز، ينتهي الأمر بتلقي آلاف الأشخاص دفعات مالية.

ونظرا لأن قيمة التذكرة 200 يورو، يقسم كثير من الأشخاص قييمة التكلفة بينهم. ويشيع بين العائلات أو في أماكن العمل أن يشتركوا في شراء تذكرة ويتقاسموا الجائزة.