مقتل وإصابة 31 مسلحا من طالبان في اشتباك وغارات جوية شمال أفغانستان

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ذكر الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن 10 مسلحين على الأقل قُتلوا خلال اشتباك وغارات جوية بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان، أن سلاح الجو الأفغاني نفذ غارات جوية في منطقة بشتون كوت، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين على الأقل.

وأضاف البيان أن 5 مسلحين أصيبوا أيضا وتم تدمير 4 من دراجاتهم النارية.

واندلع اشتباك أيضا بين مسلحي طالبان وقوات الأمن في منطقة «قيصر»؛ مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين، وإصابة 16 آخرين، حسب فيلق شاهين 209.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.