عودة العمل إلى طبيعته في مطار جاتويك بلندن

أعلن مطار جاتويك في لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن مدرجه مفتوح للعمل بشكل طبيعي، وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل المطار إنها تسعى إلى التشغيل وفقا للجدول الزمني الكامل.

وقال بيان على الموقع الإلكتروني للمطار: "مدرجنا مفتوح ونستهدف العمل وفقا للجدول الزمني الكامل اليوم السبت 22 ديسمبر".

وأضاف البيان: "ربما يواجه المسافرون بعض التأخيرات أو إلغاء الرحلات في ظل جهودنا لاستئناف العمليات بعد ثلاثة أيام من التعطيل وننصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار".

ويأتي هذا بعدما قالت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت شخصين على صلة بـ"الاستخدام الإجرامي للطائرات المسيرة" والذي تسبب في فوضى للمسافرين في المطار، موضحة الشرطة أن التحقيقات لا زالت جارية.

وأضاف البيان: "تتواصل أنشطتنا في المطار تتواصل لبناء القدرة على رصد والحد من المزيد من عمليات التوغل من جانب الطائرات المسيرة، من خلال استخدام مجموعة من الأساليب".

وكان توغل الطائرات المسيرة عرقل بشدة عمليات الطيران في ثاني أكبر مطارات لندن، وتضرر عشرات الآلاف من الركاب، وتم إلغاء مئات الرحلات خلال فترة توقف المطار التي استمرت 36 ساعة، بعدما تم رصد أول طائرة مسيرة يوم الأربعاء الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار جاتويك ستيوارت وينجيت أمس الجمعة إن الطائرات بدون طيار "مستهدفة بشكل كبير، وتتسبب في تعطيل كبير في الرحلات قبل عيد الميلاد".

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية للأنباء عن وينجيت القول: "تلقي هذه الأحداث الضوء بشكل واضح على تحد استراتيجي واسع أمام حركة الطيران في هذه البلاد، وهو أمر يتعين أن نعالجه معا وبشكل سريع، صناعة الطيران والحكومة وجميع السلطات المعنية".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون من قبيل الصواب أن تتسبب الطائرات بدون طيار في إغلاق جزء أساسي من البنية الأساسية الوطنية بهذه الطريقة".

وذكرت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أعمال إرهابية.