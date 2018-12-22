فيروس شديد العدوى يعود بقوة إلى كوريا الجنوبية

أفادت الأرقام في كوريا الجنوبية بأن فيروس "نوروفيروس" شديد العدوى يعود بقوة أكثر من ذي قبل، فقد سجلت خلال الأيام الماضية زيادة 71 % في معدلات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في التقرير الصادر عن المركز الكوري للوقاية من الأمراض أنه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري قفز عدد المصابين إلى 147 حالة مقابل 86 حالة فقط في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.

وناشدت السلطات الصحية، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز)، المواطنين الالتزام بمعايير النظافة وغسل الأيدي باستمرار لمدة 30 ثانية للمساعدة في منع انتشار الفيروس الذي يشار إليه عادة بأنه جرثومة القئ، ويزداد انتشاره في الشتاء كضيف غير مرحب به، ويعاني المصاب من القيء والإسهال والآم بالمعدة وتستمر الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام، ويمكن أن يتطور إلى الجفاف الحاد وخاصة بين الصغار وكبار السن.

وتحدث الإصابة بفيروس "نوروفيروس" في معظم الأحيان في البيئات المغلقة والمزدحمة مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز رعاية الأطفال والمدارس، وينتشر عادة عبر الطعام أو الماء الملوث وقد يصاب الشخص بالعدوى عند الاتصال المباشر بالشخص المصاب.